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Заразившийся COVID-19 Элтон Джон отменил два концерта
26.1.2022 22:02
Фото: rollingstone.com
Известный британский музыкант Элтон Джон заразился коронавирусом и вынужден отменить два выступления.
Как пояснил артист в своем инстаграме, ранее он вакцинировался и получил бустерную дозу, поэтому переносит коронавирус в легкой форме.
По словам Элтона Джона, два концерта, которые должны были пройти в Далласе, переносятся на неопределенный срок. Артист надеется, что полностью поправится к следующему шоу, которое должно состояться 29 января в Арканзасе.
Певец отметил, что перенос выступления всегда является для него "огромным разочарованием". Извинившись перед всеми за доставленные неудобства, артист подчеркнул, что заботится о своей безопасности и должен защищать команду.
74-летний Элтон Джон сейчас совершает тур Farewell Yellow Brick Road. Предполагается, что эти концерты ознаменуют собой завершение музыкальной карьеры знаменитого артиста.
Ранее канадский исполнитель Нил Янг выразил желание, чтобы все его композиции "немедленно" удалили из Spotify. Как заявил фолк-рок музыкант, сервис распространяет недостоверные сведения о вакцинации против коронавируса.
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