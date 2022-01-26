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Нил Янг настаивает на «немедленном» удалении его музыку из сервиса Spotify
26.1.2022 19:18
Фото: townsquare.media
Знаменитый канадский исполнитель Нил Янг выразил желание, чтобы все его композиции "немедленно" удалили из Spotify.
Как заявил фолк-рок музыкант, сервис распространяет недостоверные сведения о вакцинации против коронавируса, сообщает NME.
Легендарный артист обратился к администрации проекта с соответствующей просьбой. Музыкант заявил, что его команда — агенты в Lookout Management и корпоративное руководство Warner Bros. — должны действовать безотлагательно.
Нил Янг при этом уделил особое внимание деятельности подкастера Джо Рогана, который известен своим скептическим отношением к вакцинации. Оформив эксклюзивный контракт с Spotify на 100 млн долларов, он распространяет ложные сведения в своем подкасте "Опыт Джо Рогана", утверждает музыкант.
Как заявил Янг, публикация недостоверной информации о вакцинах может повлечь за собой гибель людей. Поэтому он настаивает на удалении его композиций "из Spotify как можно скорее". Музыкант подчеркнул, что сервису надо выбирать, кого оставить — Рогана или Янга.
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