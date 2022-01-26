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Гражданина США подозревают в нападении на воронежского полицейского
26.1.2022 20:12
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении американского гражданина, устроившего пьяный дебош в поезде.
Как информирует СУ СКР по региону, 27-летний иностранец, нарушивший общественный порядок в вагоне, ударил ногой сотрудника полиции.
Гражданин Соединенных Штатов после инцидента был доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России, указано в официальном сообщении. В тот момент иностранец находился в алкогольном опьянении.
Отмечается, что американец был не согласен с законными действиями представителей полиции. Поэтому при задержании он решил применить насилие в отношении одного из силовиков, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Представитель США нанес полицейскому несколько ударов ногой, после чего правоохранители сразу же пресекли действия злоумышленника.
Дебошира задержали, по итогам проверки в его отношении завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Суд к настоящему времени уже вынес решение об аресте иностранца.
Ранее на территории мексиканского штата Кинтана-Роо задержали двух человек, которые подозреваются в убийстве канадцев. Преступление было совершено в отеле "Шкарет". По словам губернатора этого южного региона Карлоса Хоакина Гонсалеса, убийство было совершено по причине конфликта между членами различных криминальных группировок. Предположительно, к преступлению могут оказаться причастны еще несколько человек, полиция ведет их поиск.
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