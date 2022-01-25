Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Голикова сообщила о резко возросшем числе госпитализации детей с ковидом

18:03

Фото: livejournal.com



В России на 36,5% повысился уровень госпитализации детей с подтвержденным коронавирусом, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



По ее словам, ситуация представляет собой предмет "особого внимания" и вызывает переживание, передает ТАСС.



В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции, Татьяна Голикова информировала о существенном увеличении уровня госпитализации среди детей за минувшие два дня. Вице-премьер подчеркнула, что показатель возрос сразу на 36,5%, и это является предметом особого внимания. По словам Голиковой, власти относятся к сложившейся ситуации "с очень большим переживанием".



По данным официальной статистики, за период с начала пандемии COVID-19 в мире коронавирусом успели заразиться уже более 358,7 млн человек, порядка 5,6 млн пациентов скончались. В России, как информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания, на текущий момент выявили 11 315 801 случай заражения. Свыше 10 млн человек признаны выздоровевшими, умерли 328 тыс.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что омикрон-штамм в российской столице сейчас уже начал вытеснять "дельту". По словам столичного градоначальника, рост показателей заболеваемости коронавирусом в городе столице может сохраняться еще в течение двух недель. Собянин говорил на эту тему во время очередного заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.



Автор: Злата Богатова

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