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В Москве еще две недели будет продолжаться рост заболеваемости COVID-19
16:31
Фото: nepsite.ru
Рост показателей заболеваемости коронавирусом в российской столице может сохраняться еще в течение двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "Интерфакс".
В ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 градоначальник отметил, что омикрон-штамм сейчас уже начал вытеснять "дельту".
Рост количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве будет сохраняться еще по меньшей мере две недели, указал мэр российской столицы. По словам Сергея Собянина, штамм "омикрон" в городе на текущий момент стал уже доминирующим. Поэтому специалисты считают, что существенной динамики загрузки госпитального фонда может не произойти.
Собянин пояснил, что хотя в Москве и преобладает "омикрон", из-за остатков "дельты" ухудшается тяжесть протекания заболевания и не снижается уровень числа госпитализаций. По словам мэра, за последнее время нагрузка на стационарное звено в городе возросла примерно на треть. При этом практически осталось прежним число пациентов, подключенных к ИВЛ. Важно сейчас оптимизировать потоки пациентов и действовать в режиме экстренной медицинской помощи, отметил Собянин. По его словам, необходимо осуществлять мероприятия в целях разгрузки медучреждений.
Напомним, на прошлой неделе главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о приостановке диспансеризации из-за увеличения темпов распространения нового штамма коронавируса "омикрон". С 21 января вступили в силу ограничения, распространяющиеся на диспансеризацию взрослых и детей. Оказание медпомощи в частных медицинских учреждениях, к которым не прикреплены пациенты по ОМС, будет продолжаться. Не прекращают деятельность стоматологические клиники и женские консультации, продолжается проведение предсменных, предрейсовых, послесменных и после рейсовых осмотров.
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