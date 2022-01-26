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Ученые: Гиппопотамы могут распознавать голоса сородичей


26.1.2022 17:05
Ученые: Гиппопотамы могут распознавать голоса сородичейФото: livejournal.com

Голос гиппопотамов, который слышен на больших расстояниях, может использоваться животными для социального взаимодействия, выяснили специалисты.

Отчет французских ученых, проводивших исследование в Африке, опубликован в издании Current Biology.

Как показало новое исследование, гиппопотамы хорошо распознают голоса других особей, спокойно реагируя на зов знакомых. Однако появление на их территории чужаков может вызвать агрессию. Специалисты Университета, изучающие биоакустику, попытались выяснить, как выглядят "коммуникационные сети" у гиппопотамов. Для этого исследователи направились в заповедник Мапуту в Мозамбике.

В ходе наблюдений ученые записали звуковые сигналы целого ряда групп животных, а потом дали их прослушать бегемотам. В результате специалисты зафиксировали, как обитатели заповедника могут реагировать на голоса членов своего стада, соседствующих групп, а также незнакомых особей

В частности, выяснилось, что звук чужих голосов у бегемотов вызывал очень бурную реакцию вплоть до агрессии. Животные даже начинали разбрызгивать навоз, обозначая собственную территорию. Реакция гиппопотамов, которые многим кажутся медлительными и не очень активными, оказалась "очень четкой". Ученые признали, что не ожидали подобного, когда приступали к работе.

Ранее японские и французские исследователи проанализировали данные, которые были собраны в ходе наблюдений за группой одичавших лошадей в Португалии. Как оказалось, среди этих животных соблюдалась довольно сложная иерархия.

Автор: Злата Богатова

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