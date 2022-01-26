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Названы препараты, эффективные для борьбы с «Омикроном»


26.1.2022 15:02
Названы препараты, эффективные для борьбы с «Омикроном»Фото: enlineadirecta.info

Ученые выяснили, какие противовирусные препараты могут считаться самыми эффективными для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса.

Результаты исследования, которое провели специалисты Кентского и Франкфуртского университетов, опубликованы в научном журнале Cell Research.

Исследователи изучали клеточные культуры, придя к выводу, что новый вариант коронавируса чувствителен к таким препаратам как ремдезивир, рибавирин, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида) и EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира). В составленный учеными список также вошли апротинин, камостат и нафамостат.

Специалисты отмечают, что выявили особую чувствительность омикрон-штамма к подавлению т.н. интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма. Именно поэтому люди, заразившиеся новой мутацией, чаще переносят болезнь в легкой форме, полагают ученые.

Ученые по всему миру продолжают изучать новый  штамм. Ранее предполагалось, что "омикрон" мог появиться в организме пациента, заболевшего COVID-19 и не сумевшего окончательно вылечиться из-за проблем с иммунной системой. Такую версию в ноябре прошлого года озвучила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Не так давно исследователи Китайской академии наук выдвинули новые предположения. По их данным, в определенный период новым коронавирусом от людей могли заразиться грызуны. Затем возбудитель начал мутировать в организмах мышей, и процесс длился примерно год. Затем появился еще один вариант COVID-19, вновь передавшийся человеку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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