|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы препараты, эффективные для борьбы с «Омикроном»
26.1.2022 15:02
Фото: enlineadirecta.info
Ученые выяснили, какие противовирусные препараты могут считаться самыми эффективными для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса.
Результаты исследования, которое провели специалисты Кентского и Франкфуртского университетов, опубликованы в научном журнале Cell Research.
Исследователи изучали клеточные культуры, придя к выводу, что новый вариант коронавируса чувствителен к таким препаратам как ремдезивир, рибавирин, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида) и EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира). В составленный учеными список также вошли апротинин, камостат и нафамостат.
Специалисты отмечают, что выявили особую чувствительность омикрон-штамма к подавлению т.н. интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма. Именно поэтому люди, заразившиеся новой мутацией, чаще переносят болезнь в легкой форме, полагают ученые.
Ученые по всему миру продолжают изучать новый штамм. Ранее предполагалось, что "омикрон" мог появиться в организме пациента, заболевшего COVID-19 и не сумевшего окончательно вылечиться из-за проблем с иммунной системой. Такую версию в ноябре прошлого года озвучила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
Не так давно исследователи Китайской академии наук выдвинули новые предположения. По их данным, в определенный период новым коронавирусом от людей могли заразиться грызуны. Затем возбудитель начал мутировать в организмах мышей, и процесс длился примерно год. Затем появился еще один вариант COVID-19, вновь передавшийся человеку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|