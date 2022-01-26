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В центре Парижа от переохлаждения умер знаменитый фотограф Рене Робер
26.1.2022 13:01
Фото: report.az
В самом центре французской столицы скончался знаменитый фотограф Рене Робер, передают зарубежные СМИ.
О случившемся сообщил его близкий друг - музыкант Мишель Момпонте.
По словам Мишеля Момпонте, накануне 84-летний Рене Робер отправился на прогулку. Фотограф находился неподалеку от своего дома, расположенного на улице Тюрбиго, когда ему стало плохо. Пожилой мужчина при падении ударился головой о тротуар, после чего потерял сознание.
Фотограф, ставший всемирно известным благодаря съемке танцев в стиле фламенко, пролежал без сознания посреди одной из наиболее оживленных улиц Парижа несколько часов, передает канал BFMTV.
Лишь ранним утром, примерно в 06:30 по местному времени, на Робера обратил внимание проходивший мимо бездомный. Именно он и обратился в экстренные службы, вызвав бригаду скорой помощи. Пожилого фотографа сразу же доставили в больницу. По словам медиков, пациент поступил в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали травму головы и сильнейшее переохлаждение. Врачи постарались оказать ему помощь, но не смогли спасти знаменитого мастера.
Ранее стало известно о трагической гибели французского актера Гаспара Ульеля. Катаясь на лыжах в Альпах, 37-летний артист столкнулся с другим человеком. После ЧП, случившегося на пересечении двух трасс курорта Ла Розьер в Савойе, Ульеля с тяжелой черепно-мозговой травмой на борту вертолета доставили в одну больницу в Гренобля. Актер скончался, не приходя в сознание.
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