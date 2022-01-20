Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге из-за всплеска COVID-19 прервали диспансеризацию

15:20

Фото: vk.com



Главный государственный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о приостановке диспансеризации из-за увеличения темпов распространения нового штамма коронавируса "омикрон".



Меры вводятся в действие уже с 21 января, передают российские СМИ.



Ограничения, распространяющиеся на диспансеризацию взрослых и детей, будут действовать вплоть до особого распоряжения, указано в документе. Как стало известно, оказание медпомощи в частных медицинских учреждениях, к которым не прикреплены пациенты по ОМС, будет продолжаться. Не прекращают деятельность стоматологические клиники и женские консультации, продолжается проведение предсменных, предрейсовых, послесменных и после рейсовых осмотров.



Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки петербургские медики зарегистрировали еще 5922 случая заражения COVID-19. Показатель стал для Северной столицы максимальным за весь период с начала коронавирусной пандемии.



Кроме того, в Петербурге третьи сутки количество госпитализаций пациентов с COVID-19 фиксируется на уровне более 400 человек в день. Накануне в медицинские учреждения города на лечение поступило еще 479 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.



Автор: Злата Богатова

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