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В Сочи убили владелицу отеля
25.1.2022 11:30
Фото: sledcom.ru
Следственные органы приступили к выяснению всех обстоятельств гибели 61-летней местной жительницы и ее знакомого.
Мужчина и женщина были найдены мертвыми в одном из отелей Лазаревского района города, передает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), указано в официальном сообщении.
В ходе предварительной проверки установлено, что преступление было совершено в ночь на 23 января. По версии следствия, на территорию частной гостиницы проник 54-летний мужчина, знакомый с владелицей заведения. Поднявшись на второй этаж и увидев хозяйку, он открыл стрельбу.
Мужчина успел сделать два выстрела из охотничьего ружья, смертельно ранив владелицу отеля. Женина от полученных повреждений погибла на месте. Сразу после этого ее знакомый нанес смертельное ранение и себе.
Сведений о том, что могло стать мотивом убийства, из официальных источников пока не поступало.
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