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Дайнеко подает в суд на отца своей дочери
20.1.2022 22:06
Фото: lirocy.com
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман
Российская исполнительница Виктория Дайнеко намерена судиться с бывшим супругом и отцом ее дочери, передает Starhit.
Как стало известно, 34-летняя артистка уже подала соответствующее заявление.
По словам истицы, Дмитрий Клейман сейчас не принимает никакого участия в жизни дочери, не оказывает бывшей жене финансовую поддержку. В результате артистка решила в судебном порядке добиться взыскания алиментов, а также официально закрепить место жительства ребенка.
Семейная жизнь Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана, узаконивших свои романтические отношения весной 2015 года, оказалась не очень долгой. Расставались супруги со скандалом, певица в интервью делала намеки на неверность Клеймана, а он рассказывал о сложном характере жены и даже позволял себе упрекать ее в меркантильности.
Дочь Виктории Дайнеко родилась 3 октября 2015 года, девочку назвали Лидией.
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