ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции
Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции
Леонида Куравлева перевели в хоспис
Леонида Куравлева перевели в хоспис
Дайнеко подает в суд на отца своей дочери
Дайнеко подает в суд на отца своей дочери
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Леонида Куравлева перевели в хосписЛеонида Куравлева перевели в хоспис
В Петербурге из-за всплеска COVID-19 прервали диспансеризациюВ Петербурге из-за всплеска COVID-19 прервали диспансеризацию
Песков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полицииПесков: вопросы о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде нужно задавать полиции
В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»В ДНР сообщили о переброске Киевом в Донбасс РСЗО «Смерч» и «Ураган»
Решение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три неделиРешение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три недели

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Дайнеко подает в суд на отца своей дочери


20.1.2022 22:06
Виктория Дайнеко и Дмитрий КлейманФото: lirocy.com
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман

Российская исполнительница Виктория Дайнеко намерена судиться с бывшим супругом и отцом ее дочери, передает Starhit.

Как стало известно, 34-летняя артистка уже подала соответствующее заявление.

По словам истицы, Дмитрий Клейман сейчас не принимает никакого участия в жизни дочери, не оказывает бывшей жене финансовую поддержку. В результате артистка решила в судебном порядке добиться взыскания алиментов, а также официально закрепить место жительства ребенка.

Семейная жизнь Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана, узаконивших свои романтические отношения весной 2015 года, оказалась не очень долгой. Расставались супруги со скандалом, певица в интервью делала намеки на неверность Клеймана, а он рассказывал о сложном характере жены и даже позволял себе упрекать ее в меркантильности.

Дочь Виктории Дайнеко родилась 3 октября 2015 года, девочку назвали Лидией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детямВ афганском Кундузе раздали зимнюю одежду работающим детям
В России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом
Решение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три неделиРешение по прошению Брейвика об УДО огласят через две-три недели
Facebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасностиFacebook блокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности
Монеточке придется продать новую квартиру из-за СМИМонеточке придется продать новую квартиру из-за СМИ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru