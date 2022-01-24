Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Спецназовцев ФСБ признали виновными в налете на бизнесмена в Москве

24.1.2022 19:03

Фото: sledcom.ru



Московский гарнизонный военный суд (МГВС) признал виновными представителей спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ, которые подозревались в причастности к налету на бизнесмена в одном из банков российской столицы, передает "Интерфакс".



Преступление совершено в 2019 году, в числе фигурантов также оказались сотрудники прокуратуры и СКР.



Восемь человек, в прошлом служивших в подразделениях специального назначения "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, признаны виновными в нападении на предпринимателя Александра Юмаранова. Как заявил огласивший приговор судья Алексей Дерепко, преступная группа, от действий которой пострадал бизнесмен, была сформирована в 2019 году.



Налет произошел в помещении банка "Металлург", расположенном в юго-западной части Москвы. В ходе расследования установлено, что силовики явились туда под видом осуществления неких оперативных мероприятий. Сотрудники спецподразделений ФСБ пояснили, что намерены пресечь незаконную конвертацию денежных средств предпринимателем. Ущерб от действий злоумышленников превысил 136 млн рублей.



В числе фигурантов этого резонансного дела также оказались представители Следственного комитета России, Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России, налоговики и сотрудники прокуратуры.



К настоящему времени практически все обвиняемые признали свою вину частично или в полном объеме, выразив готовность компенсировать ущерб, нанесенный их противоправными действиями.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 216

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