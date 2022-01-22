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Под Омском расследуют убийство трех человек, в том числе ребенка
22.1.2022 17:54
Фото: v-moldove.ru
Прокуратура Омской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве трех человек в Павлоградском районе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Тела мужчины, женщины и их несовершеннолетней дочери были найдены сегодня утром.
Жертвами трагедии, случившейся в одном из домов в селе Юрьевка, стали родители и их дочь 2011 г.р. Неизвестный расправился с членами семьи, нанеся им ножевые ранения. От полученных повреждений мужчина, женщина и ее дочь погибли на месте.
Нападавшему удалось скрыться, полиция ведет его поиски и выясняет все обстоятельства происшествия. Сведений о том, что могло стать причиной тройного убийства, из официальных источников пока не поступало.
Как пояснили представители регионального СУ СКР, в семье воспитывалось трое детей. 14-летняя девочка и ее шестилетний брат смогли убежать, когда в их дом ворвался неизвестный. Дети, покинув жилище, направились к соседям и позвали на помощь.
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