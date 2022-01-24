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Граждан США призвали не ездить в Россию из-за ситуации вокруг Украины
24.1.2022 05:04
Фото: worldenergynews.gr
Госдепартамент Соединенных Штатов настоятельно рекомендовал согражданам не совершать визиты в Россию в связи с украинским кризисом, передает "Интерфакс".
В заявлении ведомства упоминается угроза "преследования со стороны российских спецслужб" и ограниченные возможности дипмиссии по защите интересов американцев, а также сохраняющаяся опасность распространения коронавируса.
В обновленных рекомендациях Госдепа гражданам Соединенных Штатов настоятельно советуют не ездить в ближайшее время в РФ по причине "напряженности на границе с Украиной", а также рисков, связанных с преследованиями и ограниченной способности дипмиссии по оказанию помощи. Кроме того, не стоит забывать о COVID-19 и связанных с ним ограничениях на въезд, отмечают американские дипломаты.
Американцы должны понимать, что из-за "усиления военного присутствия России и продолжающихся военных учений вдоль границы с Украиной" ситуация может считаться практически непредсказуемой, отмечается в тексте. Дипломаты рекомендовали своим согражданам воздерживаться от визитов в приграничные области, а также постараться не пересекать сухопутную границу России с Украиной.
В последнее время в Киеве и на Западе все чаще начали озвучивать предположения о скором вторжении на Украину, которое якобы готовит российское руководство. В Москве такого рода заявления уже не раз называли совершенно безосновательными.
Ранее замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о многочисленных сценариях действий, которые уже созданы в Соединенных Штатах на случай, если будет осуществлено "российское вторжение" на Украину. Суть этих мер, пояснила представительница Вашингтона, заключается в том, что американские власти и их союзники "быстро причинят острую боль".
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