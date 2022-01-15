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Нуланд: в США есть 18 сценариев санкций на случай «российского вторжения» на Украину


15.1.2022 16:37
Нуланд: в США есть 18 сценариев санкций на случай «российского вторжения» на УкраинуФото: livejournal.com

Власти Соединенных Штатов разработали восемнадцать различных вариантов объявления антироссийских санкций на случай "вторжения" на территорию Украины.

С таким заявлением выступила замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд.

Как сообщила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена уже располагает восемнадцатью различными сценариями действий, если произойдет "российское вторжение" на Украину. Дипломат высказалась на эту тему в интервью британскому изданию Financial Times.

Нуланд пояснила, что не будет сейчас уточнять какие-либо подробности возможных ответных шагов. По ее словам, суть заключается в том, что США с союзниками намереваются "быстро причинить острую боль", если Россия начнет проявлять агрессию. Замглавы Госдепа лишь добавила, что ограничения, которые объявят в Вашингтоне могут отличаться от мер стран Европы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая перед журналистами на регулярном брифинге, заявила, что вторжение якобы "может начаться в период с середины января до середины февраля". По ее словам, за несколько недель до этого российские военнослужащие приступят к провокациям. Об этом свидетельствуют данные, которыми располагают власти Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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