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Северодвинские школьники снегом затушили пламя Вечного огня
24.1.2022 04:09
Фото: livejournal.com
В Архангельской области полиция устанавливает личности двух несовершеннолетних, остановивших горение Вечного огня в сквере Ветеранов города Северодвинска.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД, инцидент зафиксирован 21 января.
По данным ведомства, примерно в 19:20 у памятника ратному подвигу северодвинцев прогуливались двое школьников. Дети возраста около 8-10 лет бросили в Вечный огонь снег, после чего он погас. Школьники поспешили скрыться с места преступления, пояснили в полиции.
Сейчас северодвинские правоохранители продолжают проверочные мероприятия, устанавливая личности малолетних нарушителей.
Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело после издевательства над школьником. По версии следствия, юные жители Гатчинского района из личной неприязни избили своего сверстника, а также подвергли мальчика издевательствам.
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