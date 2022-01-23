Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Иркутском погибли двое пожарных

23.1.2022 14:41

Фото: vk.com



В Иркутской области идет доследственная проверка в связи с гибелью двоих сотрудников МЧС РФ во время тушения пожара в жилом доме.



Трагическое происшествие зафиксировано в городе Бодайбо, сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.



ЧП случилось утром 22 января, когда в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в переулке Охотничий. По данным регионального СУ СКР, пожар начался в 12-квартирном деревянном доме. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов дома и приступили к мероприятиям по ликвидации огня. В ходе мероприятий по тушению пожара была потеряна связь с двумя спасателями. Позднее коллеги обнаружили их останки в подвальном помещении.



По официальным данным, погибшим мужчинам было 25 и 28 лет. Старший - начальник караула Игорь Руснаков, отслуживший в МЧС России шесть лет, он был холост. У его напарника Вадима Найденова остались жена и ребенок. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет следственно-оперативная группа. Кроме того, в Бодайбо направлена специально сформированная региональным главком МЧС комиссия.



Врио главы МЧС России Александр Чуприян после трагедии выразил соболезнования родственникам и близким погибших. В ведомстве подчеркнули, что семьям сотрудников ПСЧ-137 будет оказана поддержка и всесторонняя помощь и поддержку. С родными сейчас работают психологи министерства.



Ранее в Кемеровской области был задержан владелец пансионата, где при пожаре погибли люди. Деятельность заведения осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло гибель нескольких человек, выяснили следователи в ходе предварительной проверки, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек).



Очаг возгорания находился в хозяйственно-бытовом помещении. Приехавшие на вызов пожарные, ликвидировав пламя, нашли в одной из комнат останки трех мужчин. Позже в другом помещении они обнаружили тело 87-летней женщины. Фигурантами уголовного дела оказались 32-летний предприниматель и 42-летняя женщина, которая исполняла функции его заместителя, не будучи при этом официально трудоустроенной в указанном пансионате.



Автор: Злата Богатова

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