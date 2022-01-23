Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Миссия ООН расследует операцию военных ЦАР против предполагаемых повстанцев

23.1.2022 13:14

Фото: euronews.com



Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) проводит расследование в Центральноафриканской Республике (ЦАР) по факту операции, которую ВС этого государства осуществляли против предполагаемых повстанцев. В официальном заявлении уточняется, что совместно с силовиками действовали представители неназванной службы безопасности.



Как информирует пресс-служба ООН, в распоряжении миссии организации в ЦАР оказались сведения об операции, которую ВС республики вместе с другими сотрудниками сферы безопасности проводили против предполагаемых повстанцев из "Союза за мир в ЦАР". В сообщении указано, что мероприятия осуществлялись несколько дней назад к северу от города Бриа.



К месту предполагаемой операции направили сотрудники миссии, которым предстоит оценить ситуацию и предпринять меры, необходимые для обеспечения защиты гражданского населения, а также установить количество лиц, которые пострадали или были перемещены.



Ранее в зарубежной прессе появились сообщения об операции, проведенной 16-17 января по инициативе правительства ЦАР. В публикациях со ссылкой на анонимные источники уточнялось, что в этих мероприятиях могли принимать участие представители российской военной компании "Вагнер".



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на территории ЦАР сейчас могут находиться российские военные советники. Вместе с тем, участие Москвы в каких-либо внутренних процессах этого африканского государства официальный представитель Кремля назвал невозможным.



Автор: Злата Богатова

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