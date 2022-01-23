|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Миссия ООН расследует операцию военных ЦАР против предполагаемых повстанцев
23.1.2022 13:14
Фото: euronews.com
Миссия Организации Объединенных Наций (ООН) проводит расследование в Центральноафриканской Республике (ЦАР) по факту операции, которую ВС этого государства осуществляли против предполагаемых повстанцев. В официальном заявлении уточняется, что совместно с силовиками действовали представители неназванной службы безопасности.
Как информирует пресс-служба ООН, в распоряжении миссии организации в ЦАР оказались сведения об операции, которую ВС республики вместе с другими сотрудниками сферы безопасности проводили против предполагаемых повстанцев из "Союза за мир в ЦАР". В сообщении указано, что мероприятия осуществлялись несколько дней назад к северу от города Бриа.
К месту предполагаемой операции направили сотрудники миссии, которым предстоит оценить ситуацию и предпринять меры, необходимые для обеспечения защиты гражданского населения, а также установить количество лиц, которые пострадали или были перемещены.
Ранее в зарубежной прессе появились сообщения об операции, проведенной 16-17 января по инициативе правительства ЦАР. В публикациях со ссылкой на анонимные источники уточнялось, что в этих мероприятиях могли принимать участие представители российской военной компании "Вагнер".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на территории ЦАР сейчас могут находиться российские военные советники. Вместе с тем, участие Москвы в каких-либо внутренних процессах этого африканского государства официальный представитель Кремля назвал невозможным.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|