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В Москве арестован возможный основатель хакерской группы The Infraud Organization


23.1.2022 00:14
В Москве арестован возможный основатель хакерской группы The Infraud OrganizationФото: tobolsk.info

Четверо хакеров из группировки The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в США, задержаны сотрудниками ФСБ России совместно с российскими правоохранительными органами.

Как стало известно, Новак взят под стражу на два месяца, трое остальных отправлены под домашний арест, передает ТАСС.

Установить личность и задержать представителей этого хакерского сообщества отечественные спецслужбы смогли при оперативной поддержке и содействии американских правоохранителей, отмечается со ссылкой на источник в силовых структурах. По версии полицейских, главным способом получения незаконного дохода у членов группы The Infraud Organization было использование похищенных данных кредитных карт.

Предполагается, что основателем преступного сообщества является Андрей Сергеевич Новак. Ранее его объявили в розыск власти Соединенных Штатов, где россиянина обвиняют в кибермошенничестве. Источник также назвал имена остальных фигурантов, которые отправлены судом под домашний арест - это Кирилл Самокутяев, Марк Аврамович Бергман и Константин Владимирович Бергман.

Сейчас правоохранители продолжают работу по выявлению остальных участников The Infraud Organization.

Со ссылкой на другой источник отмечается, что российская сторона не собирается экстрадировать Новака в США, т.к. действующее в РФ законодательство запрещает подобные действия в отношении граждан своей страны. Лишь если среди фигурантов окажутся лица, не являющиеся гражданами России, после расследования уголовного дела в РФ и вынесения приговора их могут выдать властям другого государства, где ведется соответствующее расследование.

В столичном Тверском суде на запрос ТАСС пояснили, что задержанным в рамках этого дела инкриминируют "Неправомерный оборот средств платежей" (ст. 187) и "Неправомерный доступ к компьютерной информации" (ст. 272).

На прошлой неделе Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили о пресечении противоправных действий целого ряда членов группировки REvil. Мероприятия проводились совместно со следственным департаментом МВД России на территории Москвы и столичного региона, в Петербурге и Ленобласти, а также под Липецком.

Вскоре после этого представители властей Соединенных Штатов заявили, что один из пойманных в России хакеров может быть причастен к атаке на Colonial Pipeline. В американской администрации приветствовали задержание подозреваемых в использовании вредоносного ПО в целях вымогательства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 360

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