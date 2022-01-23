|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве арестован возможный основатель хакерской группы The Infraud Organization
23.1.2022 00:14
Фото: tobolsk.info
Четверо хакеров из группировки The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в США, задержаны сотрудниками ФСБ России совместно с российскими правоохранительными органами.
Как стало известно, Новак взят под стражу на два месяца, трое остальных отправлены под домашний арест, передает ТАСС.
Установить личность и задержать представителей этого хакерского сообщества отечественные спецслужбы смогли при оперативной поддержке и содействии американских правоохранителей, отмечается со ссылкой на источник в силовых структурах. По версии полицейских, главным способом получения незаконного дохода у членов группы The Infraud Organization было использование похищенных данных кредитных карт.
Предполагается, что основателем преступного сообщества является Андрей Сергеевич Новак. Ранее его объявили в розыск власти Соединенных Штатов, где россиянина обвиняют в кибермошенничестве. Источник также назвал имена остальных фигурантов, которые отправлены судом под домашний арест - это Кирилл Самокутяев, Марк Аврамович Бергман и Константин Владимирович Бергман.
Сейчас правоохранители продолжают работу по выявлению остальных участников The Infraud Organization.
Со ссылкой на другой источник отмечается, что российская сторона не собирается экстрадировать Новака в США, т.к. действующее в РФ законодательство запрещает подобные действия в отношении граждан своей страны. Лишь если среди фигурантов окажутся лица, не являющиеся гражданами России, после расследования уголовного дела в РФ и вынесения приговора их могут выдать властям другого государства, где ведется соответствующее расследование.
В столичном Тверском суде на запрос ТАСС пояснили, что задержанным в рамках этого дела инкриминируют "Неправомерный оборот средств платежей" (ст. 187) и "Неправомерный доступ к компьютерной информации" (ст. 272).
На прошлой неделе Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили о пресечении противоправных действий целого ряда членов группировки REvil. Мероприятия проводились совместно со следственным департаментом МВД России на территории Москвы и столичного региона, в Петербурге и Ленобласти, а также под Липецком.
Вскоре после этого представители властей Соединенных Штатов заявили, что один из пойманных в России хакеров может быть причастен к атаке на Colonial Pipeline. В американской администрации приветствовали задержание подозреваемых в использовании вредоносного ПО в целях вымогательства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|