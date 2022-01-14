Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанный в России хакер причастен к атаке на Colonial Pipeline

07:03

Фото: rbk.ru



Один из пойманных в России киберпреступников может оказаться причастным к взлому Colonial Pipeline, полагают в Соединенных Штатах.



Об этом заявила представительница американской администрации, подчеркнув, что в Вашингтоне приветствуют задержание хакеров, использовавших вредоносное ПО в целях вымогательства, передает ТАСС.



Один из участников сообщества REvil, рассылавших вредоносные вирусы с целью вымогательства и задержанных ФСБ, может быть причастен к атаке, которой подверглась ранее американская трубопроводная компания Colonial Pipeline. С таким заявлением выступила высокопоставленный представитель администрации США на специально организованном брифинге.



Комментируя поимку двух предполагаемых хакеров REvil, она подчеркнула, что в Вашингтоне приветствуют задержание подозреваемых. Американское руководство прилагает усилия, чтобы к ответственности привлекли тех, кто совершает атаки на граждан США с использованием вирусов-вымогателей. Поэтому власти Соединенных Штатов считают результаты деятельности российских правоохранителей "очень важными шагами".



Власти США, как и союзники, в последнее время также испытывают обеспокоенность в связи с кибератаками, которым подвергаются официальные сайты украинских министерств. Представители Вашингтона поддерживают контакты с коллегами из Киева по этим вопросам. Американского президента Джо Байдена проинформировали о случившемся, добавила сотрудница администрации.



Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что удалось пресечь противоправную деятельность целого ряда представителей организованного преступного сообщества REvil. По данным ТАСС, мероприятия проводились совместно со следственным департаментом МВД России на территории Москвы и столичного региона, в Петербурге и Ленобласти, а также под Липецком.



Как подчеркивается в заявлении ЦОС, розыскные действия были начаты после обращения компетентных органов Соединенных Штатов. Американские власти информировали о главаре криминальной группы и причастности его к атакам на порталы различных зарубежных высокотехнологичных компаний. Объекты подвергались нападениям путем внедрения вредоносных программ, шифрования данных и последующего вымогательства денег за их восстановление.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 196

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14.1.2022 12:00 NYT: Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО

NYT: Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО 14.1.2022 04:01 Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской Америке

Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской Америке 13.1.2022 16:06 Ингушский чиновник принес извинения Кадырову

Ингушский чиновник принес извинения Кадырову 12.1.2022 21:43 В США предложили объявить санкции против руководства и банков РФ

В США предложили объявить санкции против руководства и банков РФ 12.1.2022 20:05 В Баку сообщили о гибели до 8 армянских военных 11 января