Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Джонни Депп перевоплотится в короля Франции Людовика XV

22.1.2022 21:04

Фото: sm-news.ru



Американский киноактер Джонни Депп утвержден на роль в историческом фильме, который летом этого года начнет снимать французский режиссер Майвенн Ле Беско. Название и сюжет будущей ленты пока не раскрываются, сообщает Variety.



Продюсировать этот проект будет парижская компания Why Not Productions Паскаля Кошето и Грегуара Сорла. По данным журнала, для съемок уже выбраны различные районы столицы Франции, а также пригороды Парижа. В качестве главной локации будет выступать Версальский дворец.



Джонни Деппу предстоит перевоплотиться в Людовика XV, который правил Францией с 1715 по 1774 год. Период нахождения короля у власти является одним из наиболее продолжительных в истории.



Официальную фаворитку короля Людовика XV — графиню Жанну Дюбарри сыграет режиссер Майвенн Ле Беско, в прошлом ставшая популярной именно как актриса. Ее режиссерский дебют состоялся в 2006 году, когда она выпустила картину "Простите меня". Лента позднее получила две номинации на премию "Сезар". Третий фильм режиссера "Полисс" в 2011 году стал лауреатом Каннского киносмотра.



Ранее американский киноактер Уиллем Дефо предложил идею для сиквела фильма "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, где главного героя сыграл Хоакин Феникс. По мнению артиста, в новой ленте основной персонаж мог бы оказаться "самозванцем".



Автор: Злата Богатова

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