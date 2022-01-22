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В Ростовской области вновь разрешили смеяться в загсах
22.1.2022 17:13
Фото: smi2.net
Ростовские загсы уточнили правила поведения во время официальных церемоний, передают российские СМИ.
Как стало известно, спустя сутки после объявления запрета жителям вновь разрешили смеяться.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице управления ЗАГС Ростовской области в социальных сетях. Остается в силе запрет на излишне громкие разговоры и распитие спиртных напитков, а также другие действия, способные помешать торжественному проведению церемонии бракосочетания.
Ранее ведомство обнародовало документ, регламентирующий правила поведения гостей на официальных мероприятиях. В частности, во время церемоний бракосочетания запрещалось смеяться. На фоне обширного общественного резонанса и начавшихся обсуждений правила подкорректировали и опубликовали их новую формулировку.
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