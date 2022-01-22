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Афганистан возглавил список опасных для христиан стран


22.1.2022 16:37
Афганистан возглавил список опасных для христиан странФото: rtr-vesti.ru

Государством, где христиане могут столкнуться с наиболее жесткими преследованиями, может считаться Афганистан, пишут зарубежные СМИ.

Список, в который вошли пятьдесят стран мира, подготовила организация Open Doors.

На протяжении двадцати лет этот перечень возглавляла Северная Корея, однако теперь самым опасным для христиан государством может считаться Афганистан. Ситуация изменилась после того, как к власти в стране пришли талибы (члены запрещенной в РФ организации).

Как указано в комментарии Open Doors, немногочисленные приверженцы христианства, которые сейчас остаются в Афганистане, воспринимаются сторонниками "Талибана" (деятельность организации в РФ запрещена) в качестве "военной добычи". В последнее время доходит до того, что радикалы проводят обыски в домах, пытаясь найти христиан, после чего совершают убийства.

В течение последних лет многие афганские христиане бежали из страны или переселились в сельские районы. Немало верующих оказались в лагерях беженцев, развернутых на территории соседних государств, где к христианам относятся не менее враждебно, сообщила исполнительный директор британско-ирландской организации Open Doors Генриетта Блит.

Следом за Афганистаном в этом списке идут Северная Корея и Сомали, на четвертой и пятой строчках — Ливия и Йемен. Последнее место в перечне досталось Малайзии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 396

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