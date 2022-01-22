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В Перми отклонили коллективный иск об отмене обязательной вакцинации от COVID-19


22.1.2022 03:03
В Перми отклонили коллективный иск об отмене обязательной вакцинации от COVID-19Фото: hibiny.com

Пермский краевой суд отказался удовлетворить исковое заявление, поданное группой местных жителей, передает "Интерфакс".

Граждане пытались добиться отмены постановления главного санитарного врача региона Виталия Костарева, согласно которому для ряда категорий населения предусмотрено проведение вакцинации против коронавируса.

Как пояснили представители местного управления Роспотребнадзора, решением суда оспариваемое постановление оставлено в силе.

Иск был подан жителями региона еще в прошлом году. Пермяки обратились в краевой суд, требуя отмены постановления № 206 главного санитарного врача края от 13 июля 2021 года. Свои подписи подо административным иском поставили свыше четырехсот жителей Прикамья. В качестве ответчика заявители указали главного государственного санитарного врача по региону Виталия Костарева. К участию в этом деле также привлекалась прокуратура Пермского края.

В соответствии с постановлением, на территории Прикамья должна быть обеспечена вакцинация против коронавируса для определенных групп населения, в частности, работающих в сфере торговли и оказания услуг, а также системе транспорта, здравоохранения и соцзащиты. Руководителям соответствующих организаций необходимо было в срок до 15 сентября организовать проведение вакцинации, которая бы охватила по меньшей мере 60% персонала.

Позднее в документ вносили коррективы, связанные со сроками обязательной вакцинации и показателями уровня коллективного иммунитета на предприятиях.

Как заявляла во время судебных заседаний представитель Роспотребнадзора Елена Меркушева, в документе не содержатся требования об обязательной вакцинации граждан. По ее словам, если "дословно буквально будем читать 206-е постановление", в нем нет указаний на проведение этой процедуры.

В декабре 2021 года ряд крупных промышленных предприятий Прикамья начал отстранять от работы сотрудников, которые к тому времени не сделали прививку. Граждане обратились в суд, после чего пермский "Машиностроитель" предоставил им возможность возобновить трудовую деятельность.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 280

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