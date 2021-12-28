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Пермский «Машиностроитель» вернул на работу сотрудников, не сделавших прививки от COVID-19
28.12.2021 12:35
Фото: livejournal.com
Сотрудники пермского завода "Машиностроитель", не прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогли возвратиться на работу, передают уральские СМИ.
К трудовой деятельности вернулись порядка ста человек, которые ранее были отстранены по решению руководства.
Представители администрации предприятия указывали, что действуют в соответствии с постановлением Главного санитарного врача Пермского края об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. В результате отстраненные от работы сотрудники завода "Машиностроитель" обратились в суд с исковым заявлением.
По данным открытых источников, в суд также поступили обращения от работников Пермского порохового завода, которые пытаются оспорить действия своего руководства.
О ситуации рассказала адвокат Мария Аминова, представляющая интересы сотрудников "Машиностроителя", ранее отстраненных от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Она отметила, что позиция руководства предприятия ничем не обоснована. По ее словам, сотрудникам не выдавались на руки какие-либо документы, связанные с их допуском.
Адвокат добавила, что остается открытым вопрос о возмещении заработной платы за вынужденный прогул. По словам Аминовой, администрация предприятия отменила приказ о недопуске на завод невакцинированных работников, но компенсировать потерянные ими деньги пока не собирается.
Напомним, в конце сентября в Туле отклонили иски работников оборонного предприятия, отстраненных из-за отказа от вакцинации. Свои права пытались отстаивать двенадцать сотрудников АО "Щегловский вал".
Ранее сообщалось о возросшем количестве обращений в суд от жителей Пензенской области, которые требуют отмены QR-кодов.
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