Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве экстренно госпитализирован актер Леонид Куравлев

10.1.2022 22:49

Фото: 2aktera.ru



Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Коммунарке, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. По данным российских СМИ, 85-летний актер находится под наблюдением специалистов уже несколько дней.



В ряде источников появились сведения о том, что у известного актера оказался положительным тест на коронавирус. Однако сын Леонида Куравлева Василий в беседе с ТАСС эту информацию не подтвердил. По его словам, врачи диагностировали у артиста пневмонию, его отец получает соответствующее лечение.



Василий Куравлев отметил, что тесты на ковид у его отца отрицательные. Сын артиста добавил, что прогноз врачей дает основания близким надеяться на его выздоровление.



Представители Коммунарки пояснили, что Куравлев был доставлен к ним 5 января и сейчас "находится в 4-й реанимации". Состояние пациента медики оценивают как тяжелое уже в течение нескольких дней.



Ранее актриса Елена Проклова подтвердила, что попала в реанимацию. С чем связано ухудшение самочувствия, звезда уточнять не стала.



Автор: Злата Богатова

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