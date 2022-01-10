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В Москве экстренно госпитализирован актер Леонид Куравлев


10.1.2022 22:49
В Москве экстренно госпитализирован актер Леонид КуравлевФото: 2aktera.ru

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Коммунарке, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. По данным российских СМИ, 85-летний актер находится под наблюдением специалистов уже несколько дней.

В ряде источников появились сведения о том, что у известного актера оказался положительным тест на коронавирус. Однако сын Леонида Куравлева Василий в беседе с ТАСС эту информацию не подтвердил. По его словам, врачи диагностировали у артиста пневмонию, его отец получает соответствующее лечение.

Василий Куравлев отметил, что тесты на ковид у его отца отрицательные. Сын артиста добавил, что прогноз врачей дает основания близким надеяться на его выздоровление.

Представители Коммунарки пояснили, что Куравлев был доставлен к ним 5 января и сейчас "находится в 4-й реанимации". Состояние пациента медики оценивают как тяжелое уже в течение нескольких дней.

Ранее актриса Елена Проклова подтвердила, что попала в реанимацию. С чем связано ухудшение самочувствия, звезда уточнять не стала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

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