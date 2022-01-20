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Высокопоставленный афганский силовик обругал участниц протестных акций
20.1.2022 09:26
Фото: genprogress.org
Начальник службы безопасности афганской провинции Панджшер сделал оскорбительное заявление в адрес женщин, которые пытаются отстаивать собственные права. Назвав участниц протестных акций "распутными и бесстыжими девками", Абдул Хамид Хорасани предположил, что мероприятия проводятся по заказу иностранных спецслужб.
Начальник службы безопасности талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации) в афганской провинции Панджшер Абдул Хамид Хорасани призвал власти страны жестче реагировать на протестные акции женщин. По его мнению, участницы таких мероприятий действуют по указке зарубежных спецслужб.
На кадрах, которые появились в сети, Хорасани называет протестующих женщин проститутками, которые позорят доброе имя их матерей и сестер. Эти распутные девки, по его словам, "выступают против устоев религии и шариата", выполняя иностранные приказы. Поэтому руководству Исламского Эмирата следует решительно покончить с подобными акциями, убежден начальник службы безопасности Панджшера.
Несколько дней назад в Кабуле вновь применили слезоточивый газ против женщин, вышедших на протестную акцию. Жительницы афганской столицы требовали у властей обеспечения их законных прав.
Ранее в ООН назвали политику пришедшего в власти в Афганистане "Талибана" (деятельность организации в России официально запрещена) коллективным наказанием для женщин и девочек.
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