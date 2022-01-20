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Завершено расследование по делу об убийстве школьницы после ДТП под Самарой
20.1.2022 10:05
Фото: anticwar.ru
Главное следственное управление СКР информирует об окончании расследования по уголовному делу, которое минувшим летом возбудили в отношении экс-замначальника угрозыска отдела полиции No 3 по Советскому району УМВД города Самары. Теперь уже бывшего полицейского Антона Безчетвертева обвиняют в жестоком убийстве девочки.
Преступление было совершено 29 июля 2021 года. По данным пресс-службы ГСУ СКР, установлено, что Антон Безчетвертев, управлявший автомобилем Toyota Rav4, поздним вечером сбил девочку 2006 г.р. на территории поселка Петра Дубрава под Самарой. В целях сокрытия следов аварии мужчина убил подростка. По версии следствия, Безчетвертев нанес подростку не менее пяти ножевых ударов в область шеи.
Задержанный пытался отрицать причастность к гибели школьницы, указано в сообщении. Однако его версия случившегося в процессе разбирательства была опровергнута полностью. Материалы, собранные следователями, представляют собой достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили для передачи в суд для рассмотрения по существу.
Бывшему полицейскому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего или иного лица, которое заведомо для виновного находилось в беспомощном состоянии). Учитывая общественный резонанс из-за гибели школьницы под Самарой расследованием этого уголовного дела занимался центральный аппарат СКР. Соответствующее поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.
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