ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 1 апреля
Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 1 апреля
В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер
В МИД отреагировали на сообщения о поставках российского вооружения в Панджшер
В Мексике застрелен репортер криминальной хроники
В Мексике застрелен репортер криминальной хроники
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Замглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничествеЗамглавы Минтранса Токарева подозревают в мошенничестве
В Англии готовятся к отмене большей части COVID-ограниченийВ Англии готовятся к отмене большей части COVID-ограничений
На Волочкову после конфликта в самолете составили два протоколаНа Волочкову после конфликта в самолете составили два протокола
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-ВердеПоклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде
Новосибирскому подростку раздробило руку в пекарнеНовосибирскому подростку раздробило руку в пекарне

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новосибирскому подростку раздробило руку в пекарне


18.1.2022 17:18
Новосибирскому подростку раздробило руку в пекарнеФото: yuriste.ru

Прокуратура Ленинского района Новосибирска проверяет сведения о возможном нарушении прав несовершеннолетнего, который получил серьезные травмы, работая в пекарне.

ЧП случилось утром 16 января, указано в сообщении надзорного ведомства.

По предварительным данным, 15-летний подросток работал в пекарне, расположенной по адресу: улица Станционная, 30а. Находясь в одном из помещений, он поместил руку в экструдер для замешивания теста. В результате пострадавшему раздробило левую руку.

В районной прокуратуре пояснили, что ведется проверка в части исполнения законодательства о защите прав ребенка, а также об охране труда несовершеннолетних. В случае, если будут выявлены основания, должностных лиц пекарни, которые допустили присутствие подростка на опасном производстве, могут привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось о трагедии в Кузбассе, где погиб горнорабочий. Смертельная авария была зафиксирована на территории угольного предприятия в Осинниках. По данным регионального СУ СКР, слесарь не отключил механизм аппарата от электропитания перед проведением работ. Мужчина находился на перегружателе, когда дробилка внезапно запустилась. Рабочий потерял равновесие и упал прямо в чашу аппарата, получив травмы, от которых скончался на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Родителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре, лишили правРодителей девочки, пять лет жившей в перинатальном центре, лишили прав
В деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчикеВ деле Анны Франк выдвинута новая версия о доносчике
В КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетнейВ КХЛ отреагировали на признание Буше в изнасиловании несовершеннолетней
Король Тонги покинул дворец после извержения подводного вулканаКороль Тонги покинул дворец после извержения подводного вулкана
В Португалии проверят законность выдачи гражданства АбрамовичуВ Португалии проверят законность выдачи гражданства Абрамовичу

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru