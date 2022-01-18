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Новосибирскому подростку раздробило руку в пекарне
18.1.2022 17:18
Фото: yuriste.ru
Прокуратура Ленинского района Новосибирска проверяет сведения о возможном нарушении прав несовершеннолетнего, который получил серьезные травмы, работая в пекарне.
ЧП случилось утром 16 января, указано в сообщении надзорного ведомства.
По предварительным данным, 15-летний подросток работал в пекарне, расположенной по адресу: улица Станционная, 30а. Находясь в одном из помещений, он поместил руку в экструдер для замешивания теста. В результате пострадавшему раздробило левую руку.
В районной прокуратуре пояснили, что ведется проверка в части исполнения законодательства о защите прав ребенка, а также об охране труда несовершеннолетних. В случае, если будут выявлены основания, должностных лиц пекарни, которые допустили присутствие подростка на опасном производстве, могут привлечь к ответственности.
Ранее сообщалось о трагедии в Кузбассе, где погиб горнорабочий. Смертельная авария была зафиксирована на территории угольного предприятия в Осинниках. По данным регионального СУ СКР, слесарь не отключил механизм аппарата от электропитания перед проведением работ. Мужчина находился на перегружателе, когда дробилка внезапно запустилась. Рабочий потерял равновесие и упал прямо в чашу аппарата, получив травмы, от которых скончался на месте.
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