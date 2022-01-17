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Власти Москвы продлили самоизоляцию для пожилых до 1 апреля
16:15
Фото: mockva.ru
В Москве до 1 апреля продлевается режим самоизоляции для пожилых, а также удаленка для 30% сотрудников.
Как заявил градоначальник российской столицы Сергей Собянин, такие меры способствуют снижению плотности людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях.
Отказываться от введенных ранее ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса, преждевременно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем официальном блоге градоначальник российской столицы пояснил, что до 1 апреля продлевается режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто страдает от серьезных хронических недугов. Сохраняется и требование о переводе на удаленку 30% работников.
По словам Собянина, пока еще сложно судить, насколько новый штамм коронавируса "омикрон" может оказаться опасен для представителей старшего поколения. В целях снижения потенциальных рисков мэр Москвы принял решение о продлении ограничительных мер. Он пояснил, что требование отправить не менее 30% работников на удаленный режим деятельности достаточно эффективен, оно позволяет уменьшить "плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях".
Мэр Москвы обратился к работодателям с призывом переводить на дистанционный формат максимально возможное число сотрудников. По словам Собянина, об этом он сообщает заранее, чтобы все своевременно позаботиться о своих планах.
Накануне глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В частности, противопоказаниями к такой прививке считаются гиперчувствительность к компонентам препарата и аллергическая реакция. Поствакцинальные осложнения также вошли в перечень противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции. С содержанием соответствующего документа можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.
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