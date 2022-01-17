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Утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19


17.1.2022 21:27
Утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19Фото: protivkart.ru

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса, передает ТАСС. В частности, противопоказаниями к такой прививке считаются гиперчувствительность к компонентам препарата и аллергическая реакция.

Поствакцинальные осложнения также вошли в перечень противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции. С содержанием соответствующего документа можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.

Как указывается в приказе, который подписал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, утверждается список причин, являющихся основанием для оформления медицинского отвода от проведения профилактических прививок против COVID-19. В число оснований для медицинского отвода от вакцинации включены острые инфекционные и вирусные заболевания, злокачественные новообразования и период беременности.

Напомним, по последним официальным данным, за минувшие сутки в РФ количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 30 726. В общей сложности в стране с начала пандемии было зафиксировано уже 10 834 260 инфицированных. В абсолютном выражении прирост числа выявленных случаев оказался максимальным за период с 10 декабря прошлого года, в относительном выражении составляя 0,28%.

В Москве за прошедшие двадцать четыре часа специалисты зарегистрировали еще 7 529 заболевших. Отмечается, что показатель впервые в 2022 году превысил отметку в 7 тыс. случаев. Накануне в столице РФ выявили 6 480 инфицированных, т.е. сегодня уровень суточной заболеваемости возрос сразу на 1 049 (около 16%). В Петербурге медики выявили 4 132 пациента с COVID-19, в Московской области - 3 388. Затем идут Краснодарский край и Ростовская область, где соответственно зафиксировали 718 и 539 случаев заражения коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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