Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

17.1.2022 21:27

Фото: protivkart.ru



Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса, передает ТАСС. В частности, противопоказаниями к такой прививке считаются гиперчувствительность к компонентам препарата и аллергическая реакция.



Поствакцинальные осложнения также вошли в перечень противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции. С содержанием соответствующего документа можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.



Как указывается в приказе, который подписал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, утверждается список причин, являющихся основанием для оформления медицинского отвода от проведения профилактических прививок против COVID-19. В число оснований для медицинского отвода от вакцинации включены острые инфекционные и вирусные заболевания, злокачественные новообразования и период беременности.



Напомним, по последним официальным данным, за минувшие сутки в РФ количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 30 726. В общей сложности в стране с начала пандемии было зафиксировано уже 10 834 260 инфицированных. В абсолютном выражении прирост числа выявленных случаев оказался максимальным за период с 10 декабря прошлого года, в относительном выражении составляя 0,28%.



В Москве за прошедшие двадцать четыре часа специалисты зарегистрировали еще 7 529 заболевших. Отмечается, что показатель впервые в 2022 году превысил отметку в 7 тыс. случаев. Накануне в столице РФ выявили 6 480 инфицированных, т.е. сегодня уровень суточной заболеваемости возрос сразу на 1 049 (около 16%). В Петербурге медики выявили 4 132 пациента с COVID-19, в Московской области - 3 388. Затем идут Краснодарский край и Ростовская область, где соответственно зафиксировали 718 и 539 случаев заражения коронавирусом.



Автор: Злата Богатова

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