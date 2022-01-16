Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом

12:49

Фото: livejournal.com



За минувшие сутки в РФ количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 30 726, передают российские СМИ со ссылкой на заявление федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.



В общей сложности в стране с начала пандемии было зафиксировано уже 10 834 260 инфицированных.



По последним официальным данным, в абсолютном выражении прирост числа выявленных случаев оказался максимальным за период с 10 декабря прошлого года, в относительном выражении составляя 0,28%.



В Москве за прошедшие двадцать четыре часа специалисты зарегистрировали еще 7 529 заболевших. Отмечается, что показатель впервые в 2022 году превысил отметку в 7 тыс. случаев. Накануне в столице РФ выявили 6 480 инфицированных, т.е. сегодня уровень суточной заболеваемости возрос сразу на 1 049 (около 16%).



В Петербурге медики выявили 4 132 пациента с COVID-19, в Московской области - 3 388. Затем идут Краснодарский край и Ростовская область, где соответственно зафиксировали 718 и 539 случаев заражения коронавирусом.



В штабе пояснили, что возросло число т.н. активных случаев, когда речь идет о пациентах, в данный момент получающих лечение. Их количество сейчас составляет 633 899 человека.





Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.1.2022 22:14 Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков

Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков 16.1.2022 21:42 Врач назвал самый вредный завтрак

Врач назвал самый вредный завтрак 16.1.2022 20:37 В Алма-Ате во время беспорядков похитили более 1,3 тыс. единиц оружия

В Алма-Ате во время беспорядков похитили более 1,3 тыс. единиц оружия 16.1.2022 20:13 Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе

Глава Дагестана призвал полицию разобраться с инцидентом в московском автобусе 16.1.2022 13:29 Индийский пенсионер вакцинировался более 10 раз