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В России за сутки выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом
12:49
Фото: livejournal.com
За минувшие сутки в РФ количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось на 30 726, передают российские СМИ со ссылкой на заявление федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В общей сложности в стране с начала пандемии было зафиксировано уже 10 834 260 инфицированных.
По последним официальным данным, в абсолютном выражении прирост числа выявленных случаев оказался максимальным за период с 10 декабря прошлого года, в относительном выражении составляя 0,28%.
В Москве за прошедшие двадцать четыре часа специалисты зарегистрировали еще 7 529 заболевших. Отмечается, что показатель впервые в 2022 году превысил отметку в 7 тыс. случаев. Накануне в столице РФ выявили 6 480 инфицированных, т.е. сегодня уровень суточной заболеваемости возрос сразу на 1 049 (около 16%).
В Петербурге медики выявили 4 132 пациента с COVID-19, в Московской области - 3 388. Затем идут Краснодарский край и Ростовская область, где соответственно зафиксировали 718 и 539 случаев заражения коронавирусом.
В штабе пояснили, что возросло число т.н. активных случаев, когда речь идет о пациентах, в данный момент получающих лечение. Их количество сейчас составляет 633 899 человека.
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