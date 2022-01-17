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Экс-банкир Аблязов заявил, что продолжит организацию протестов в Казахстане
17.1.2022 15:14
Фото: mail.kz
В Казахстане продолжатся мирные протесты, утверждает экс-руководитель БТА Банка Мухтар Аблязов, ранее провозгласивший себя лидером казахской оппозиции.
Живущий сейчас во Франции беглый казахский банкир рассказал о соответствующих планах в интервью РИА Новости.
По словам Мухтара Аблязова, он намерен продолжать оказывать содействие в организации мирных протестных акций. Говоря о предстоящей мобилизации людей, он подчеркнул, что речь не идет о насилии и использовании оружия. Ранее Аблязов провозгласил себя лидером казахской оппозиции. По его словам, он получил соответствующие просьбы от протестующих, призывающих его взять на себя общее руководство.
Экс-банкир также отмечал, что не имеет отношения к началу протестов 2 января. Ранее Аблязов и его соратники каждые три недели организовывали акции - 23 октября, 20 ноября и 16 декабря прошлого года. В первые дни января граждане начали стихийно выражать недовольство, после чего оппозиция решила воспользоваться сложившейся обстановкой.
В целях координации протестов в Казахстане в Киеве сформировали специальный штаб, отметил бизнесмен. Демонстрации первоначально носили исключительно мирный характер. Однако власти, используя подстрекателей, смогли организовать провокации. В результате в стране начались беспорядки со стрельбой и мародерством, уверен Аблязов.
Ранее бывшего физика Аблязова обвинили в хищении 6 миллиардов долларов, вскоре после чего экс-банкир получил убежище в Великобритании. Он покинул королевство, когда его приговорили к 22 месяцам тюрьмы за неуважение к распоряжениям суда. Позже в Казахстане его заочно осудили за убийство делового партнера и создание преступной группировки.
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