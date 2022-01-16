Новости шоу-бизнеса

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В Алма-Ате во время беспорядков похитили более 1,3 тыс. единиц оружия
16.1.2022 20:37
Фото: vk.com
Свыше 1,3 тыс. единиц оружия было похищено в Алма-Ате во время массовых беспорядков, которые происходили в первых числах января.
Об этом заявил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.
В ходе брифинга Канат Таймерденов сообщил, что многочисленные группы боевиков вели обстрел нарядов полиции, а потом начали заниматься мародерством одновременно в разных районах Алма-Аты. В то же время другие группы террористов захватывали оружейные магазины.
В общей сложности нападениям подверглись семь таких объектов, где злоумышленники смогли незаконно завладеть оружием и боеприпасами, отметил глава департамента. По его словам, в дни беспорядков было украдено 1 347 единиц оружия, включая более пятисот нарезного, свыше 800 гладкоствольного и около сорока - газово-травматического.
На текущий момент силовикам удалось изъять 127 единиц оружия и 2 800 патронов различного калибра, а также других боеприпасов. Силовики также нашли значительное количество имущества, которое похитили мародеры.
Ранее власти Казахстана озвучили данные о погибших и пострадавших за дни обострения внутренней обстановки в стране.
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