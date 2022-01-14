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Рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении фаната
14.1.2022 13:03
Фото: journalist24.ru
Известного музыканта Канье Уэста подозревают в нападении на собственного фаната, передает Variety.
Со ссылкой на источники в полиции Лос-Анджелеса отмечается, что инцидент произошел в ночь на 13 января.
По имеющимся данным, около клуба Soho Warehouse к Канье Уэсту подошел фанат, попросивший у музыканта автограф. В ряде источников появились сведения о том, что пострадавший якобы попытался запечатлеть артиста на видео, и это могло вызвать раздражение рэпера.
Позднее телевизионный канал TMZ показал видеозапись, на кадрах которой можно увидеть кричащего на женщину Уэста. Возле них на земле лежит мужчина, якобы избитый рэпером. Уточняется, что каких-либо серьезных повреждений у пострадавшего не зафиксировано. Вместе с тем, если суд признает музыканта виновным, ему может грозить до полугода лишения свободы.
Напомним, не так давно артист Канье Уэст сравнил себя с российским президентом Владимиром Путиным. Во время съемок популярного шоу Drink Champs он заявил, что сейчас "рулит" самыми крупными в США ритейлерами одежды – Adidas и GAP. Учитывая размах деятельности и масштаб влияния его вполне можно сравнивать с главой РФ, заявил рэпер.
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