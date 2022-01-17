Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бекон и колбаса увеличивают риск развития деменции

17.1.2022 06:21

Фото: novyny.live



Каждодневное употребление обработанного мяса способно существенно повысить угрозу возникновения деменции, установили зарубежные исследователи.



Представители Лидсского университета (Великобритания) пришли к такому выводу после восьми лет наблюдений, передает Express.



Ученые изучили базу данных, в которой содержались различные сведения о здоровье и генетических особенностях примерно полумиллиона человек возраста от сорока до семидесяти лет. Британские исследователи выявили почти 2,9 тыс. случаев приобретенного слабоумия, и большая часть этих людей отличалась малоподвижным образом жизни. Кроме того, среди их родственников также были страдающие возрастной деменцией.



Исследователи отмечают, что повышенный риск развития этого недуга на фоне частого употребления продуктов из переработанного мяса оказался равным независимо от генетической предрасположенности людей. По данным специалистов, даже при ежедневных бутербродах с беконом или колбасой риск развития слабоумия увеличивается на 44%.



Ранее кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, какой завтрак может оказаться опасным для здоровья. На своей странице в Instagram гастроэнтеролог признал, что многие любят бутерброды и с трудом могут от них отказаться. Однако привычка завтракать таким образом может сказаться на работе сердца или поджелудочной железы.



Автор: Злата Богатова

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