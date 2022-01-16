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Женская сеть myJulia.ru
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Врач назвал самый вредный завтрак
16.1.2022 21:42
Фото: kartinkin.net
Традиционные бутерброды с сыром и маслом способны оказать довольно негативное воздействие на состояние сердца и поджелудочной железы.
О том, какой завтрак можно считать наиболее вредным, рассказал кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
На своей странице в Instagram гастроэнтеролог признал, что многие любят бутерброды и с трудом могут от них отказаться. Однако привычка завтракать таким образом может сказаться на работе сердца или поджелудочной железы.
Как пояснил Сергей Вялов, жиры, особенно животного происхождения, являются наиболее калорийными и вредными. В их состав входят холестерин и триглицерины, напомнил специалист. В сочетании с алкоголем такая пища может спровоцировать "заброс желчи в протоки поджелудочной".
По мнению специалиста, для сердечно-сосудистой системы не так важно, сколько человек употребил бутербродов за день. Большее значением имеет, насколько часто он ими завтракает.
Ранее российские исследователи обнаружили в красных водорослях вещество, которое способно уничтожать вирус иммунодефицита человека, препятствуя его дальнейшему проникновению в иммунные клетки. При этом средство не обладает какой-либо токсичностью. По словам ученых, соединяться с некоторыми частицами ВИЧ могут сахара-каррагинаны.
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