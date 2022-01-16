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Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков


16.1.2022 22:14
Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван РудаковФото: newweek.ru

Российский киноактер Иван Рудаков скончался на сорок четвертом году жизни.

Артист, ставший популярным после участия в сериалах "Кухня" и "Медиум", несколько дней назад был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

О смерти артиста Ивана Рудакова, снявшегося в более чем сорока фильмах и сериалах, сообщает "Пятый канал". Родственники актера также поделились печальным известием в социальных сетях. По их словам, "чуда не случилось", Ивана Рудакова с нами больше нет.

Несколько дней назад близкие Рудакова рассказали, что актера экстренно госпитализировали в 57-ю больницу. Состояние артиста медики оценивали как крайне тяжелое. Пациент находился в отделении реанимации. С чем связано резкое ухудшение здоровья артиста, не уточнялось.

Ранее стало известно о смерти кинорежиссера Жан-Марка Валле. Создателю фильмов "Далласский клуб покупателей", "Разрушение", лауреату премии "Эмми" было пятьдесят восемь лет. Кинематографист скончался в Канаде.

Автор: Злата Богатова

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