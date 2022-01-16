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Скончался игравший в сериале «Кухня» Иван Рудаков
16.1.2022 22:14
Фото: newweek.ru
Российский киноактер Иван Рудаков скончался на сорок четвертом году жизни.
Артист, ставший популярным после участия в сериалах "Кухня" и "Медиум", несколько дней назад был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
О смерти артиста Ивана Рудакова, снявшегося в более чем сорока фильмах и сериалах, сообщает "Пятый канал". Родственники актера также поделились печальным известием в социальных сетях. По их словам, "чуда не случилось", Ивана Рудакова с нами больше нет.
Несколько дней назад близкие Рудакова рассказали, что актера экстренно госпитализировали в 57-ю больницу. Состояние артиста медики оценивали как крайне тяжелое. Пациент находился в отделении реанимации. С чем связано резкое ухудшение здоровья артиста, не уточнялось.
Ранее стало известно о смерти кинорежиссера Жан-Марка Валле. Создателю фильмов "Далласский клуб покупателей", "Разрушение", лауреату премии "Эмми" было пятьдесят восемь лет. Кинематографист скончался в Канаде.
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