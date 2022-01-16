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В Новосибирске в ДТП с участием автобуса погиб человек, еще двое пострадали


16.1.2022 21:22
В Новосибирске в ДТП с участием автобуса погиб человек, еще двое пострадалиФото: zbp.ru

В воскресенье в Октябрьском районе Новосибирска зафиксирована смертельная авария с участием пассажирского автобуса.

По данным регионального УГИБДД, жертвой столкновения стал водитель легковой машины 1990 г.р.

Как стало известно, ДТП случилось сегодня утром, примерно в 8:05 по местному времени (4:05 по Москве). Молодой человек, находившийся за рулем Honda CR-V, ехал по улице Выборной в направлении улицы Пролетарской. Потеряв управление, водитель допустил выезд на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с автобусом №18.

От полученных ранений водитель Honda CR-V погиб. В результате ДТП также пострадали две пассажирки автобуса 1982 и 1987 г. р., пояснили в полиции Новосибирска. Женщин доставили в медицинское учреждение. Сведений о их состоянии пока не поступало.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют представители ГИБДД.

Ранее под Псковом пять человек погибли в ДТП. Жертвами лобового столкновения стали двое водителей и трое пассажиров, которые ехали в автомобиле Audi.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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