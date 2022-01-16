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Под Псковом пять человек погибли в ДТП
16.1.2022 14:30
Фото: vk.com
В Псковской области в результате лобового столкновения двух легковых машин погибли пять человек.
Смертельная авария случилась в воскресенье утром в городе Печоры, передает пресс-служба регионального главка МВД.
Согласно имеющимся данным, автомобили Audi и "Волга" столкнулись на Псковском шоссе примерно в 09:00 по московскому. Жертвами ДТП стали трое мужчин и две девушки.
От полученных ранений на месте скончались водитель "Волги" 1969 г.р., а также водитель Audi 1997 г.р. и все его пассажиры - молодой человек 2000 г.р. и девушки 2001-02 г.р. В полиции пояснили, что все погибшие являются местными жителями.
Сведений о том, что могло стать причиной трагического происшествия пока нет. Обстоятельства столкновения выясняет работающая на месте аварии следственно-оперативная группа.
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