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В Португалии проверят законность выдачи гражданства Абрамовичу


15.1.2022 04:17
В Португалии проверят законность выдачи гражданства АбрамовичуФото: sevastopol.su

Власти Португалии намерены проверить законность выдачи гражданства Роману Абрамовичу. Речь идет о стандартной процедуре, которую проводят в случае появления каких-либо сомнений, связанных с возможными нарушениями, передает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Как стало известно, внутреннее расследование проводит отвечающий за вопросы гражданства Минюст Португалии. Прокомментировав проверку по факту выдачи паспорта миллиардеру Роману Абрамовичу, в ведомстве пояснили, что речь идет о стандартных мероприятиях. Такая процедура осуществляется, если возникли ситуации либо появились новости, указывающие на какие-либо "возможные нарушения".

Напомним, Роман Абрамович является обладателем португальского паспорта с апреля прошлого года. Бизнесмен получил гражданство благодаря закону о потомках сефардских евреев, которые были изгнаны из Португалии еще в конце XV века. Изменения вступили в силу несколько лет назад.

Запрос властей, повлекший за собой начало разбирательства, отмечает Reuters, вызван критикой этого закона. Изменения законодательства не одобряют некоторые политики и активисты. По их мнению, новые правила используются олигархами, стремящимися закрепиться на территории Европейского союза.

Представитель Абрамовича, отреагировав на новость, подчеркнула, что миллиардер приветствует начало проверку. Любые расследования такого рода могут лишь подтвердить, что бизнесмен получил гражданство Португалии на совершенно законных основаниях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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