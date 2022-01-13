ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сайт Минобразования Украины взломали хакеры
Сайт Минобразования Украины взломали хакеры
Скончались уже три пациентки, пострадавшие при пожаре в красноярской больнице
Скончались уже три пациентки, пострадавшие при пожаре в красноярской больнице
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взяткеНачальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
Сайт Минобразования Украины взломали хакерыСайт Минобразования Украины взломали хакеры
Обвиняемого в изнасиловании сына Елизаветы II лишили военных званий и королевского патронажаОбвиняемого в изнасиловании сына Елизаветы II лишили военных званий и королевского патронажа
Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской АмерикеСалливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской Америке
Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьерыЗадержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке


14:10
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взяткеФото: sledcom.ru

Сегодня арестовали главу радиотехнических войск Воздушно-космических войск России, который подозревается во взяточничестве. Решение о продлении меры пресечения по делу офицера рассматривалось 235 гарнизонным военным судом.

После того, как генерал-майору Андрею Кобану официально предъявили обвинение, он был снят с поста, сообщает ТАСС.

Начальника радиотехнических войск ВКС РФ обвиняют по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии правоохранителей, не менее пяти миллионов рублей передавались генерал-майору Андрею Кобану от руководителя Нижегородского НИИ радиотехники.

Сам Кобан в ходе судебного заседания заявил, что знает о снятии его с поста и выведении из штата. По его словам, следователь устно проинформировал его о приказе замглавы Министерства обороны РФ Николая Панкова. Согласно этому документу генерал-майора увольняют из ВС. Признавать вину по инкриминируемому ему преступлению Кобан пока не соглашается.

Предполагается, что в уголовном деле в будущем могут появиться и другие эпизоды, пояснил представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков. По его словам, сейчас расследование находится на первом этапе.

Отмечалось, что Кобан имеет положительные характеристики по службе, в прошлом получал госнаграды. При этом следствие уже располагает свидетельскими показаниями и данными оперативно-разыскных мер, проводившихся при участии представителей ФСБ, которые подтверждают причастность офицера к получению особо крупной взятки.

Ранее суд уже вынес решение об обеспечительном аресте имущества Кобана.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 198

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Скончался председатель Европарламента Давид СассолиСкончался председатель Европарламента Давид Сассоли
В супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумагиВ супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумаги
Найдены обломки «проклятого» корабля «Грифон», затонувшего 343 года назадНайдены обломки «проклятого» корабля «Грифон», затонувшего 343 года назад
В Колумбии при подрыве грузовика пострадали десять человекВ Колумбии при подрыве грузовика пострадали десять человек
В Ивановской области три человека погибли в ДТПВ Ивановской области три человека погибли в ДТП

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru