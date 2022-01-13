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Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
14:10
Фото: sledcom.ru
Сегодня арестовали главу радиотехнических войск Воздушно-космических войск России, который подозревается во взяточничестве. Решение о продлении меры пресечения по делу офицера рассматривалось 235 гарнизонным военным судом.
После того, как генерал-майору Андрею Кобану официально предъявили обвинение, он был снят с поста, сообщает ТАСС.
Начальника радиотехнических войск ВКС РФ обвиняют по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии правоохранителей, не менее пяти миллионов рублей передавались генерал-майору Андрею Кобану от руководителя Нижегородского НИИ радиотехники.
Сам Кобан в ходе судебного заседания заявил, что знает о снятии его с поста и выведении из штата. По его словам, следователь устно проинформировал его о приказе замглавы Министерства обороны РФ Николая Панкова. Согласно этому документу генерал-майора увольняют из ВС. Признавать вину по инкриминируемому ему преступлению Кобан пока не соглашается.
Предполагается, что в уголовном деле в будущем могут появиться и другие эпизоды, пояснил представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков. По его словам, сейчас расследование находится на первом этапе.
Отмечалось, что Кобан имеет положительные характеристики по службе, в прошлом получал госнаграды. При этом следствие уже располагает свидетельскими показаниями и данными оперативно-разыскных мер, проводившихся при участии представителей ФСБ, которые подтверждают причастность офицера к получению особо крупной взятки.
Ранее суд уже вынес решение об обеспечительном аресте имущества Кобана.
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