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В Индии 9 человек погибли в железнодорожной аварии


14.1.2022 08:36
В Индии 9 человек погибли в железнодорожной аварииФото: tvzvezda.ru

До девяти человек увеличилось количество жертв железнодорожной аварии на востоке Индии, ранения получили десятки пассажиров.

Первоначально власти сообщали о трех погибших.

По уточненным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере девять человек, еще сорок пять получили различные ранения. Состояние десяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое, сообщает телевизионный канал NDTV.

Со ссылкой на заявление местных властей отмечается, что семьи погибших получат выплату в размере 6,7 тыс. долларов, а пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию в 1,3 тыс. долларов.

Авария случилась накануне, 13 января, неподалеку от индийского города Майнагури, который находится в штате Западная Бенгалия. Причины, по которым сошел с рельсов пассажирский состав, ехавший из Гувахати в Биканер, выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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