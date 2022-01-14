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Миграционные маршруты акул изменились из-за глобального потепления


14.1.2022 07:07
Миграционные маршруты акул изменились из-за глобального потепленияФото: movieassets.com

Климатические изменения продолжают оказывать влияние на окружающую среду, сообщает Global Change Biology.

Американские ученые зафиксировали перемены в поведении тигровых акул, которые теперь иначе движутся во время миграций.

Как свидетельствует исследование, проведенное Школой морских и атмосферных наук Университета Майами (UM) Розенштиля, акулы теперь выходят за пределы заповедных зон, становясь более уязвимыми для рыболовства.

Тигровые акулы (Galeocerdo cuvier) являются крупнейшими холоднокровными хищниками, обитающими в тропических и умеренно теплых морях и привыкшими к теплым водам. Ранее считалось, что регионы у северо-восточного побережья Соединенных Штатов слишком холодные для тигровых акул, однако в последние годы температура воды там стала существенно выше.

Судя по результатам наблюдений, пути ежегодных миграций акул расширяются, охватывая нетипичные зоны. Авторы научной работы изучили данные, которые были собраны за последние сорок лет, в потом провели сравнительный анализ с учетом температурных колебаний воды в местах обитания тигровых акул.

Американские ученые выяснили, что в последнее десятилетие маршруты тигровых акул стали пролегать ближе к полюсам. Повышение воды на один градус Цельсия влекло за собой расширение области присутствия акул примерно на 400 км. Кроме того, акул замечали у северо-восточных берегов США на две недели раньше, чем обычно.

Такие процессы могут оказать серьезное воздействие на состояние экосистем, считают исследователи. По мнению специалистов, появление акул, являющихся высшими хищниками, в нетипичных местах, повлечет за собой перемены по всей пищевую цепочку. Риски возникают и для самих акул, которым теперь приходится чаще сталкиваться с людьми.

Ранее ученые зафиксировали беспрецедентный нагрев Мирового океана. По данным экологов, температура воды растет по мере того, как окружающая среда меняется вследствие человеческой деятельности. В 2021 году, отмечают специалисты, установлен очередной рекорд - в течение двенадцати месяцев верхними 2000 метров воды в совокупности было поглощено на 14 зеттаджоулей тепла больше в сравнении с уровнем 2020 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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