Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые фиксируют беспрецедентный нагрев Мирового океана

13.1.2022 17:16

Фото: worldofmeat.ru



В последние годы продолжает неуклонно повышаться температура Мирового океана, сообщают ученые.



По данным экологов, статья которых появилась в Advances in Atmospheric Sciences, уровень растет по мере того, как окружающая среда меняется вследствие человеческой деятельности.



В 2021 году, отмечают специалисты, температура Мирового океана смогла установить очередной рекорд. В течение двенадцати месяцев верхними 2000 метров воды в совокупности было поглощено на 14 зеттаджоулей тепла больше в сравнении с уровнем 2020 года. Экологи отмечают, то показатель примерно равен сбросу семи бомб, которые использовались при атаке Хиросимы, в секунду. В 2019 году речь шла о пяти бомбах.



Ученые начали регулярно наблюдать за температурой океана в середине прошлого века. Судя по результатам, каждое десятилетие с тех пор оказывалось теплее предыдущего. Такая динамика отмечается практически во всех регионах мира. Наиболее выраженными подобные явления в 2021 году стали на севере Тихого океана, в северной части Атлантики и в Средиземном море, отмечают экологи.



Потепление 2021 года, будучи беспрецедентным, вполне укладывается в рамки уже давно возникшей тенденции к постепенному повышению температур. Океаны, поглощая значительный объем тепла от выбросов углекислого газа, будут продолжать нагрев вплоть до момента, пока эти выбросы не удастся свести к нулю. Кроме того, температура океана изменяется и под влиянием таких естественных процессов как Ла-Нинья. Однако перемены, возникающие из-за изменения ветров и океанских течений, слишком незначительны, чтобы противостоять глобальному потеплению.



Напомним, в конце прошлого года американские исследователи создали трехмерный атлас т.н. "мертвых зон" Тихого океана. Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) зафиксировали области с пониженным содержанием кислорода, где не может обитать большинство аэробов. Сейчас к ним можно отнести в совокупности не более 1% от общего объема океана, но воздействие их на окружающую среду очень заметно, потому что они являются источниками закиси азота (парникового газа).



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 153

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10.1.2022 14:06 На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку

На станции «Тяньхэ» провели ручную стыковку 10.1.2022 12:01 Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины»

Раскрыта тайна загадочной «лунной хижины» 8.1.2022 14:01 В образцах лунного грунта нашли воду

В образцах лунного грунта нашли воду 7.1.2022 16:06 Слетавший на МКС бизнесмен отбирает команду для экспедиции на Луну

Слетавший на МКС бизнесмен отбирает команду для экспедиции на Луну 6.1.2022 23:35 Собаки могут распознавать несколько языков