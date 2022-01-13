ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сайт Минобразования Украины взломали хакеры
Сайт Минобразования Украины взломали хакеры
Скончались уже три пациентки, пострадавшие при пожаре в красноярской больнице
Скончались уже три пациентки, пострадавшие при пожаре в красноярской больнице
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Начальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взяткеНачальник радиотехнических войск ВКС РФ арестован по обвинению во взятке
Сайт Минобразования Украины взломали хакерыСайт Минобразования Украины взломали хакеры
Обвиняемого в изнасиловании сына Елизаветы II лишили военных званий и королевского патронажаОбвиняемого в изнасиловании сына Елизаветы II лишили военных званий и королевского патронажа
Салливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской АмерикеСалливан: США отреагируют, если Россия разместит войска в Латинской Америке
Задержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьерыЗадержанный ОМОНом казахстанский боец ММА объявил о завершении карьеры

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые фиксируют беспрецедентный нагрев Мирового океана


13.1.2022 17:16
Ученые фиксируют беспрецедентный нагрев Мирового океанаФото: worldofmeat.ru

В последние годы продолжает неуклонно повышаться температура Мирового океана, сообщают ученые.

По данным экологов, статья которых появилась в  Advances in Atmospheric Sciences, уровень растет по мере того, как окружающая среда меняется вследствие человеческой деятельности.

В 2021 году, отмечают специалисты, температура Мирового океана смогла установить очередной рекорд. В течение двенадцати месяцев верхними 2000 метров воды в совокупности было поглощено на 14 зеттаджоулей тепла больше в сравнении с уровнем 2020 года. Экологи отмечают, то показатель примерно равен сбросу семи бомб, которые использовались при атаке Хиросимы, в секунду. В 2019 году речь шла о пяти бомбах.

Ученые начали регулярно наблюдать за температурой океана в середине прошлого века. Судя по результатам, каждое десятилетие с тех пор оказывалось теплее предыдущего. Такая динамика отмечается практически во всех регионах мира. Наиболее выраженными подобные явления в 2021 году стали на севере Тихого океана, в северной части Атлантики и в Средиземном море, отмечают экологи.

Потепление 2021 года, будучи беспрецедентным, вполне укладывается в рамки уже давно возникшей тенденции к постепенному повышению температур. Океаны, поглощая значительный объем тепла от выбросов углекислого газа, будут продолжать нагрев вплоть до момента, пока эти выбросы не удастся свести к нулю. Кроме того, температура океана изменяется и под влиянием таких естественных процессов как Ла-Нинья. Однако перемены, возникающие из-за изменения ветров и океанских течений, слишком незначительны, чтобы противостоять глобальному потеплению.

Напомним, в конце прошлого года американские исследователи создали трехмерный атлас т.н. "мертвых зон" Тихого океана. Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) зафиксировали области с пониженным содержанием кислорода, где не может обитать большинство аэробов. Сейчас к ним можно отнести в совокупности не более 1% от общего объема океана, но воздействие их на окружающую среду очень заметно, потому что они являются источниками закиси азота (парникового газа).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Скончался председатель Европарламента Давид СассолиСкончался председатель Европарламента Давид Сассоли
В супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумагиВ супермаркетах Австралии ограничили продажу туалетной бумаги
Найдены обломки «проклятого» корабля «Грифон», затонувшего 343 года назадНайдены обломки «проклятого» корабля «Грифон», затонувшего 343 года назад
В Колумбии при подрыве грузовика пострадали десять человекВ Колумбии при подрыве грузовика пострадали десять человек
В Ивановской области три человека погибли в ДТПВ Ивановской области три человека погибли в ДТП

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru