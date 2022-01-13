|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые фиксируют беспрецедентный нагрев Мирового океана
13.1.2022 17:16
Фото: worldofmeat.ru
В последние годы продолжает неуклонно повышаться температура Мирового океана, сообщают ученые.
По данным экологов, статья которых появилась в Advances in Atmospheric Sciences, уровень растет по мере того, как окружающая среда меняется вследствие человеческой деятельности.
В 2021 году, отмечают специалисты, температура Мирового океана смогла установить очередной рекорд. В течение двенадцати месяцев верхними 2000 метров воды в совокупности было поглощено на 14 зеттаджоулей тепла больше в сравнении с уровнем 2020 года. Экологи отмечают, то показатель примерно равен сбросу семи бомб, которые использовались при атаке Хиросимы, в секунду. В 2019 году речь шла о пяти бомбах.
Ученые начали регулярно наблюдать за температурой океана в середине прошлого века. Судя по результатам, каждое десятилетие с тех пор оказывалось теплее предыдущего. Такая динамика отмечается практически во всех регионах мира. Наиболее выраженными подобные явления в 2021 году стали на севере Тихого океана, в северной части Атлантики и в Средиземном море, отмечают экологи.
Потепление 2021 года, будучи беспрецедентным, вполне укладывается в рамки уже давно возникшей тенденции к постепенному повышению температур. Океаны, поглощая значительный объем тепла от выбросов углекислого газа, будут продолжать нагрев вплоть до момента, пока эти выбросы не удастся свести к нулю. Кроме того, температура океана изменяется и под влиянием таких естественных процессов как Ла-Нинья. Однако перемены, возникающие из-за изменения ветров и океанских течений, слишком незначительны, чтобы противостоять глобальному потеплению.
Напомним, в конце прошлого года американские исследователи создали трехмерный атлас т.н. "мертвых зон" Тихого океана. Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) зафиксировали области с пониженным содержанием кислорода, где не может обитать большинство аэробов. Сейчас к ним можно отнести в совокупности не более 1% от общего объема океана, но воздействие их на окружающую среду очень заметно, потому что они являются источниками закиси азота (парникового газа).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|