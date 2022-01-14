|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Директора турфирмы будут судить за гибель туриста на Камчатке
14.1.2022 06:38
Фото: telegram.one
Завершено расследование уголовного дела, которое возбудили в прошлом году в отношении директора камчатской турфирмы ООО "Реальная Камчатка" Валерии Шиндиной.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, руководителя организации обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой гибель человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
В ближайшее время материалы уголовного дела направят в суд для рассмотрения по существу, пояснили в ведомстве.
Ранее дело передали в Главное следственное управление СКР. Глава ведомства отдал соответствующее поручение после того, как лично принял вдову туриста. Женщина выразила несогласие с тем, как велось разбирательство в местных следственных органах. По ее словам, в течение года сыщикам так и не удалось установить виновных в гибели ее мужа.
Когда материалы передали в центральный аппарат, было установлено, что групповую экскурсию к водопаду "Вилючинский", который находится на особо охраняемой природной территории Камчатского края, организовывала директор фирмы Валерия Шиндина. При этом мероприятие планировалось с нарушениями федерального законодательства и нормативных актов по обеспечению безопасности туристической деятельности.
Напомним, трагедия случилась 7 января 2021 года, когда в результате обрушения ледяной массы погиб один из участников туристической группы. Супруга погибшего и еще несколько человек были травмированы.
С целью возмещения вреда, который был причинен потерпевшим, суд наложил арест на имущество руководителя туристической фирмы в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, по инициативе СКР в Министерстве туризма Камчатского края предприняли меры по предотвращению в будущем подобных трагических происшествий во время организации туристических маршрутов к водопаду "Вилючинский".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|