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Директора турфирмы будут судить за гибель туриста на Камчатке


14.1.2022 06:38
Директора турфирмы будут судить за гибель туриста на КамчаткеФото: telegram.one

Завершено расследование уголовного дела, которое возбудили в прошлом году в отношении директора камчатской турфирмы ООО "Реальная Камчатка" Валерии Шиндиной.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, руководителя организации обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли за собой гибель человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В ближайшее время материалы уголовного дела направят в суд для рассмотрения по существу, пояснили в ведомстве.

Ранее дело передали в Главное следственное управление СКР. Глава ведомства отдал соответствующее поручение после того, как лично принял вдову туриста. Женщина выразила несогласие с тем, как велось разбирательство в местных следственных органах. По ее словам, в течение года сыщикам так и не удалось установить виновных в гибели ее мужа.

Когда материалы передали в центральный аппарат, было установлено, что групповую экскурсию к водопаду "Вилючинский", который находится на особо охраняемой природной территории Камчатского края, организовывала директор фирмы Валерия Шиндина. При этом мероприятие планировалось с нарушениями федерального законодательства и нормативных актов по обеспечению безопасности туристической деятельности.

Напомним, трагедия случилась 7 января 2021 года, когда в результате обрушения ледяной массы погиб один из участников туристической группы. Супруга погибшего и еще несколько человек были травмированы.

С целью возмещения вреда, который был причинен потерпевшим, суд наложил арест на имущество руководителя туристической фирмы в размере пяти миллионов рублей. Кроме того, по инициативе СКР в Министерстве туризма Камчатского края предприняли меры по предотвращению в будущем подобных трагических происшествий во время организации туристических маршрутов к водопаду "Вилючинский".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

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