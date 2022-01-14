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В Татарстане сотрудников банка заподозрили в хищении 25 млн рублей
14.1.2022 05:03
Фото: vk.com
В Набережных Челнах (Татарстан) пойманы сотрудники банка, подозреваемые в хищении двадцати пяти миллионов рублей.
Как передает пресс-служба МВД республики, кражи совершались в течение минувшего декабря.
По данным ведомства, в Набережных Челнах совершались хищения из финансово-кредитной организации в период с 3 по 30 декабря прошлого года. Предположительно, вверенные им денежные средства на общую сумму 25 млн рублей украли сотрудники банка, название которого не уточняется.
Установлено, что незаконно полученными миллионами подозреваемые уже успели распорядиться по собственному усмотрению.
По факту хищения следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение либо растрата, которые были совершены организованной группой или в особо крупном размере). Уточняется, что в деле фигурируют двое подозреваемых, оба находятся под подпиской о невыезде.
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