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В Минске указали на признаки монтажа в записи переговоров диспетчера и пилота Rynair
12.1.2022 15:02
Фото: vk.com
Обнародованная в Пользапись переговоров диспетчера и пилота авиакомпании Ryanair имеет признаки монтажа. С таким заявлением выступили представители Следственного комитета Белоруссии, указав на мнение эксперта Государственного комитета судебных экспертиз.
По мнению белорусских правоохранителей, в материале содержатся участки, которые имеют признаки монтажа. Речь идет о возможном объединении нескольких фонограмм, записанных ранее. В связи с выявлением такого рода фрагментов в Минске решили назначить фоноскопическую экспертизу, заявил замначальника столичного главка СКБ Андрей Мотолько в эфире телевизионного канала ОНТ.
Ранее польские власти распространили запись переговоров, которые белорусский диспетчер вел с пилотом лайнера Ryanair, экстренно севшего в мае прошлого года в аэропорту Минска. Воздушное судно приземлилось в Белоруссии из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом в Минске были задержаны находившиеся в самолете оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега. Из Афин они направлялись в Вильнюс.
Напомним, в начале декабря бежавший в Польшу из Минска авиадиспетчер дал показания о посадке Ryanair. Как писали тогда зарубежные СМИ, согласно показаниям Олега Галегова, в диспетчерской в Минске в момент переговоров находился офицер КГБ Белоруссии, который контролировал действия сотрудников аэропорта. В процессе захвата лайнера, на борту которого летел Роман Протасевич, представитель белорусских властей постоянно поддерживал по телефону контакт, докладывая кому-то о происходящем.
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