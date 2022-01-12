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В Минске указали на признаки монтажа в записи переговоров диспетчера и пилота Rynair


12.1.2022 15:02
В Минске указали на признаки монтажа в записи переговоров диспетчера и пилота RynairФото: vk.com

Обнародованная в Пользапись переговоров диспетчера и пилота авиакомпании Ryanair имеет признаки монтажа. С таким заявлением выступили представители Следственного комитета Белоруссии, указав на мнение эксперта Государственного комитета судебных экспертиз.

По мнению белорусских правоохранителей, в материале содержатся участки, которые имеют признаки монтажа. Речь идет о возможном объединении нескольких фонограмм, записанных ранее. В связи с выявлением такого рода фрагментов в Минске решили назначить фоноскопическую экспертизу, заявил замначальника столичного главка СКБ Андрей Мотолько в эфире телевизионного канала ОНТ.

Ранее польские власти распространили запись переговоров, которые белорусский диспетчер вел с пилотом лайнера Ryanair, экстренно севшего в мае прошлого года в аэропорту Минска. Воздушное судно приземлилось в Белоруссии из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом в Минске были задержаны находившиеся в самолете оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега. Из Афин они направлялись в Вильнюс.

Напомним, в начале декабря бежавший в Польшу из Минска авиадиспетчер дал показания о посадке Ryanair. Как писали тогда зарубежные СМИ, согласно показаниям Олега Галегова, в диспетчерской в Минске в момент переговоров находился офицер КГБ Белоруссии, который контролировал действия сотрудников аэропорта. В процессе захвата лайнера, на борту которого летел Роман Протасевич, представитель белорусских властей постоянно поддерживал по телефону контакт, докладывая кому-то о происходящем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 188

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