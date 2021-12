Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бежавший в Польшу из Минска авиадиспетчер дал показания о посадке Ryanair

12:05

Фото: imag.one



Бывший авиадиспетчер минского аэропорта, бежавший минувшим летом из Белоруссии в Польшу, изложил свою версию инцидента с экстренным приземлением лайнера Ryanair. Об этом сообщает The New York Times (NYT), цитируя источники в европейских спецслужбах.



Как заявил глава департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарынь, местные следователи смогли "получить отчет непосредственного свидетеля действий". По показаниям Олега Галегова, в диспетчерской в Минске в тот момент находился офицер КГБ Белоруссии, контролировавший действия авиадиспетчерской службы. В процессе захвата лайнера, на борту которого летел Роман Протасевич, представитель белорусских властей постоянно поддерживал по телефону контакт, докладывая кому-то о происходящем, пояснил Жарынь.



Отмечается, что именно Галегову пришлось информировать экипаж самолета Ryanair о бомбе, которая могла быть на борту. В результате летчики были вынуждены прервать рейс в Вильнюс и совершить незапланированное приземление в белорусской столице.



Предполагается, что на основании этих показаний прокуратура Польши может выдвинуть обвинения в отношении официальных лиц Минска для начала соответствующего судебного разбирательства. Как отмечает The New York Times, самолет Boeing-737, осуществивший экстренную посадку, зарегистрирован в Польше. Воздушное судно эксплуатировалось польским филиалом ирландской авиакомпании Ryanair.



Напомним, минувшим летом в СМИ появились сообщения о внезапном "исчезновении" авиадиспетчера Олега Галегова. На тот момент уже было известно, что он вел переговоры с экипажем лайнера Ryanair, на борту которого находились экс-главред канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега. Самолет экстренно сел в Минске 23 мая.



Галегов и его супруга перед тем, как скрыться, удалили все страницы в социальных сетях. Один из источников утверждал, авиадиспетчер мог "просто перестраховаться" и покинуть Беларусь еще в первых числах июля. Учитывая, что Галегов — этнический грузин, возникли предположения, что вместе с семьей он мог отправиться к родственникам на Кавказ.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 227

