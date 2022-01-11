Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве 240 мигрантов

13:38

Фото: ctv.by



Польский военнослужащий Эмиль Чечко, в конце прошлого года сбежавший в Белоруссию и попросивший убежища, сообщил о более двух сотнях мигрантов, которые были убиты на границе. По его словам, останки беженцев польские силовики закапывали в ямах, которые были специально подготовлены в лесу.



Следственный комитет Белоруссии начинает собирать дополнительные сведения о возможных жертвах польских силовиков после показаний Эмиля Чечко. По словам беглого солдата, он располагает информацией об убийстве не менее 240 человек на границе Белоруссии и Польши.



Как указано в официальном заявлении ведомства, расследование ведется в рамках уголовного дела, которое возбудили по ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Белоруссии (преступления против безопасности человечества, пропаганда войны и заведомое оставление в опасности).



По словам Чечко, он сам участвовал "в организованных убийствах", которые польские силовики осуществляли в период с 8 июня 2021 года. Совместно с другими сослуживцами он действовал в приграничной полосе, а также неподалеку от польского населенного пункта Семянувка. В белорусском СК пояснили, что солдат не раз становился очевидцем расправ над беженцами, которые пытались перейти польскую границу, чтобы затем попасть в Германию. Жертвами, подчеркнули в ведомстве, были дети и женщины.



Ранее Чечко рассказал, что видел, как были убиты волонтеры, находившиеся у границы Белоруссии и Польши и оказывавшие помощь иностранным гражданам.



В общей сложности, пояснил польский военнослужащий, его сослуживцы убили не менее 240 беженцев. Останки польские силовики закопали в ямах, которые заранее рыли в лесу близ границы. Чечко также отметил, что неоднократно слышал от других военных рассказы об их участии в подобных массовых убийствах.



Автор: Злата Богатова

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